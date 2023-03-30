Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı. Heyecanla beklenen derbinin hakemi olan isim ise merak ediliyor. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti?

Son dakika: Spor Toto Süper Lig 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti?

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.