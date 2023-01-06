Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti?

TFF hakemlerinden biri olan Halil Umut Meler'in kim olduğu merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti? sorularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...