Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti?
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TFF hakemlerinden biri olan Halil Umut Meler'in kim olduğu merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti? sorularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...
Futbolseverlerin yakından ilgilendiği Süper Lig'de yer alan hakem, Halil Umut Meler hakkında merak edilenler var. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli?Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti? soruları yer alıyor. Detaylar haberimize.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023