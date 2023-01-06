Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti?

Gündem Haberleri

TFF hakemlerinden biri olan Halil Umut Meler'in kim olduğu merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti? sorularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

Son Dakika! Dev derbi için nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakemSon Dakika! Dev derbi için nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem

Futbolseverlerin yakından ilgilendiği Süper Lig'de yer alan hakem, Halil Umut Meler hakkında merak edilenler var. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli?Halil Umut Meler hangi takım maçlarını yönetti? soruları yer alıyor. Detaylar haberimize.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Halil Umut Meler Kimdir Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title