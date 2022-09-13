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Halil Umut Meler Kimdir? Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nerelidir?

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Halil Umut Meler Kimdir? Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nerelidir?

Futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden bir tanesi haline gelen Halil Umut Meler hakkında birçok bilgi merak ediliyor. Halil Umut Meler Kimdir? Ve Hakem Halil Umut Meler Kimdir? En çok aratılan konular arasında yer alıyor Peki, Halil Umut Meler Kimdir? Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nerelidir?

Yönettiği maçlar ile birlikte insanların merak etmeye başladığı Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yönettiği maçlar ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başaran Halil Umut Meler Kimdir? Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nerelidir? Sorularını sizller için yanıtladık. İşte detaylar.

Halil Umut Meler, 1986 doğumlu Türk Futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir/Selçuk' da dünyaya gelmiştir. 36 Yaşındadır.

SezonY. MaçPenaltıSarıKırmızı
2015-1692462
2016-1722111195
2017-182141017
2018-192012925
2019-20201211011
2020-2122121118
2021-2225111107
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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Halil Umut Meler Futbol Gündem Yaşam Haberler

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