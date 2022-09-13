Futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden bir tanesi haline gelen Halil Umut Meler hakkında birçok bilgi merak ediliyor. Halil Umut Meler Kimdir? Ve Hakem Halil Umut Meler Kimdir? En çok aratılan konular arasında yer alıyor Peki, Halil Umut Meler Kimdir? Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nerelidir?

Yönettiği maçlar ile birlikte insanların merak etmeye başladığı Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yönettiği maçlar ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başaran Halil Umut Meler Kimdir? Hakem Halil Umut Meler Kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nerelidir? Sorularını sizller için yanıtladık. İşte detaylar.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 doğumlu Türk Futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER KAÇ YAŞINDA?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir/Selçuk' da dünyaya gelmiştir. 36 Yaşındadır.

HALİL UMUT MELER SÜPER LİG KARNESİ