Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması sonucunda sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilen, Hakem Halil Umut Meler'in son hali merak ediliyor. Halil Umut Meler kimdir ve aslen nereli olduğu araştırılırken Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali!

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl ve Halil Umut Meler son hali gündeme geliyor. Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğraması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Detaylar haberimizdedir…

HALİL UMUT MELER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.

HALİL UMUT MELER SON HALİ

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