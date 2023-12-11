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Halil Umut Meler'i tekmeleyenler kim? Ankaragücü Ç. Rize maçı sonrası hakeme tekme atanlar yakalandı mı?

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Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Peki, Halil Umut Meler'i tekmeleyenler kim?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu. O anlar anbean kameralara yansırken, Meler'in sol gözü morardı. Halil Umut Meler'i tekmeleyenler kim?AnkaragücüÇ. Rize maçı sonrası hakeme tekme atanlar yakalandı mı?

HALİL UMUT MELER'İ TEKMELEYENLER KİM?

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Erman Toroğlu, "Arkadaşlar bunla tutuklanmalı" diyerek tepki gösterdi. Faruk Koca ve hakeme tekme atanlar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

SON DURUM:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tarafından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Faruk Koca'nın emniyet gözetiminde hastanede tedavi görmekte olduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, tedavi sonrası Koca için de gözaltı işlemi uygulanacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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