UEFA, Halil Umut Meler'i Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar karşılaşmasına atadı. İngiltere'de oynanacak karşılaşma perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak. Peki, Halil Umut Meler hangi maçı yönetecek, ne zaman, saat kaçta? Halil Umut Meler hangi UEFA yarı final maçında hakem olacak? İşte detaylar...

Ülkemizin başarılı hakemleri arasında yer alan Halil Umut Meler'e UEFA'dan yarı final maçı görevi verildi. Peki, Halil Umut Meler hangi maçı yönetecek, ne zaman, saat kaçta? Halil Umut Meler hangi UEFA yarı final maçında hakem olacak? İşte bilgiler...

HALİL UMUT MELER HANGİ MAÇI YÖNETECEK 2023?

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar maçını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

AVAR HAKEMİ KİM OLACAK?

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.