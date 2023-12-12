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Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı sorgulanırken Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlı olduğu gündeme geliyor. Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saha içinde darp edildi. Ardından, Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Halil Umut Meler aslen nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu sorusu gündeme gelirken Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli olduğu araştırılıyor. Hakem Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranıyor. Halil Umut Meler hangi takımlı ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKIYOR MU?

Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğraması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını belirten eski MHK Genel Sekreteri Ali Kunak, "Meler çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık" diye konuştu.

Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında doğdu. Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli?HALİL UMUT MELER

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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