18. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Ünlü hakem spor gündeminin önemli isimleri arasına girerken Halil Umut Meler FİFA kokartlı mı ve Halil Umut Meler hangi takımlı olduğu açıklandı mı gibi konular araştırıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 18. haftanın diğer hakemleri de açıklandı. 18. Haftanın önemli isimleri arasında yer alan Meler hakkında Halil Umut Meler FİFA kokartlı mı? Halil Umut Meler hangi takımlı olduğu açıklandı mı gibi konular araştırıldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI OLDUĞU AÇIKLANDI MI?

Doğum tarihi: 1 Ağustos 1986

(36 yıl yaşında)

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.