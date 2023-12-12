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Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?

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Hakem Halil Umut Meler'e kim saldırdı ve sağlık durumu nasıl olduğu merak edilirken Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı gündeme geliyor. İki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler darp edildi. Peki, Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?

Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rize spor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Halil Umut Meler'e kim saldırdı ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı sorularına yanıt aranıyor. Halil Umut Meler'in sağlık durumu merak ediliyor. Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

HALİL UMUT MELER'E KİM SALDIRDI?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu. O anlar anbean kameralara yansırken, Meler'in sol gözü morardı. Meler'e saldıran 2 kişi gözaltına alındı, Faruk Koca'nın gözaltı işlemleri ise hastanedeki tedavisinin ardından gerçekleşecek. Olay sonrası tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi.

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?

HALİL UMUT MELER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA TUTUKLANDI MI?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla Meler'e saldıran 2 kişinin gözaltına alındığını, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ise hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınacağını duyurdu.

Yerlikaya, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Halil Umut Meler Faruk Koca Ankaragücü Gündem Spor Haberler

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