Halil Umut Meler'e atılan yumruk, aplastik hastası Ares'in de hayallerini erteledi

5 milyon kişinin taranmasına rağmen uygun donör bulunamayan aplastik hastası koyu Fenerbahçeli Ares, Konya maçında seremoniye çıkamayacak

Fenerbahçeli yetkililerin Konyaspor maçında seremoniye çıkmasını planladığı Ares'in, maçların ertelenmesiyle hayali de ertelendi

Anne Selen Çobanoğlu:

"Bizleri hafta sonu oynanacak olan maçlarına davet ettiler ve seremonide Ares'e yer verdiler. Ancak ne yazık ki hepimizin kınadığı hakeme yönelik uygulanan şiddet olayından dolayı şu an bir erteleme söz konusu oldu"

ANTALYA - Ciddi bir kan hastalığı aplastik anemi hastalığına yakalanan ve 5 milyon kişi taranmasına rağmen uygun donör bulunamayan koyu Fenerbahçeli 10 yaşındaki Ares'in stadyumdan maç izleme hayali, hakem Halil Umut Meler'e atılan yumrukla Süper Lig gibi ertelendi.

Antalya'nın Demre ilçesinde annesi Selen Çobanoğlu ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ares Çınar'ın 5 yıl önce sağlık durumunda değişiklik gören ailesi, bu durumun teşhisi için birçok hastaneye başvurdu. 4 yıl boyunca yapılan araştırma ve testler sonucu Ares'e geçtiğimiz yıl aplastik anemi tanısı kondu. Hastalığın ciddi bir kan hastalığı olduğunu öğrenen anne Çobanoğlu'nun dünyası adeta başına yıkıldı. Tedavi için kök hücre nakli olması gerektiği bilgisine de ulaşan Çobanoğlu, Türkiye'nin tüm illerinde Kızılay aracılığıyla oğlu için uygun donör arayışına başladı. Kök hücre bankalarında şu ana kadar 5 milyonu geçkin tarama yapılsa da Ares'e uygun doku örneğine rastlanılamadı. Umudunu yitirmeyen anne, uygun donörün bulunması için gece gündüz demeden çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe - Konya maçında seremoniye çıkacaktı

İhlas Haber Ajansı'nın duyurduğu Ares'in hikayesi, ulusal basında büyük yankı uyandırdı. Haberi gören Fenerbahçe yetkilileri, anne Selen Çobanoğlu'na ulaşarak Fenerbahçe - Konyaspor maçında Ares'in seremoniye çıkması yönünde teklif iletti.

Süper Lig gibi Ares'in de hayalleri ertelendi

Ares ve annesi gelen bu teklifle büyük sevinç yaşarken, geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğraması tüm planları alt üst etti. Saldırı sonrası lig maçlarının ertelenmesine yönelik alınan karar, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ares'in de hayallerini erteledi.

"Hayalini gerçekleştirmek için Fenerbahçe Stadyumu'nda yerimizi alacağız"

Ares'in basında yer alan haberleri sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle bir görüşmelerinin olduğunu aktaran anne Selen Çobanoğlu, "Bizleri hafta sonu oynanacak olan maçlarına davet ettiler ve seremonide Ares'e yer verdiler. Ancak ne yazık ki hepimizin kınadığı hakeme yönelik uygulanan şiddet olayından dolayı şu an bir erteleme söz konusu oldu. İlerleyen dönemlerde Ares'in sağlık durumu buna müsaade ederse, biz tabii ki İstanbul'da Ares'in hayalini gerçekleştirmek için Fenerbahçe Stadyumu'nda yerimizi alacağız" dedi.

"Ares kahramanını bekliyoruz"

Donör arayışlarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Çobanoğlu, "Biz gece gündüz 81 ilimizde Kızılay ile beraber 'Ares'e Umut Ol' adı altında kök hücre bağışı kampanyası yapıyoruz. Ares'in de kahramanı beklediğimizi bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Çünkü henüz onun donörünü bulamadık. Belki de bu doku henüz kanını bağışlayamayan birisinde bulunuyor. O yüzden bu konuda herkesin duyarlı olmasını ve sadece 3 küçük tüp kanla bu bağışı gerçekleştirip doku testine girebildiklerini hatırlatmak istiyorum. Bizim umudumuz var ve bulabileceğimize inanıyorum. Başka çocuklara umut olduğumuz gibi, gelin Ares'e de umut olalım" ifadelerini kullandı.