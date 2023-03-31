Halil Söyletmez kimdir? Halil Söyletmez kaç yaşında, nereli? Halil Söyletmez hayatı ve biyografisi!
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Oyunculuk ve sanat gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Halil Söyletmez izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Halil Söyletmez kaç yaşında, nereli? Halil Söyletmez hayatı ve biyografisi! Halil Söyletmez kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Halil Söyletmez hakkında araştırmalar yapılıyor. Halil Söyletmez kimdir? Halil Söyletmez kaç yaşında, nereli? Halil Söyletmez hayatı ve biyografisi!
HALİL SÖYLETMEZ KİMDİR?
Halil Söyletmez, 19 Mart 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2013 yılında Vine üzerinden çektiği videolarla sosyal medya fenomeni haline geldi. Şubat 2019 yılında Çocuklar Duymasın'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu. 28 Nisan 2019 yılında Şeyma Eke ile evlendi. 27 Eylül 2020 yılında Arya adında bir kız çocukları dünyaya geldi.