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Halil Nacar kimdir, kaç yaşında? Halil Nacar ne mezunu? Halil Nacar hayatı ve biyografisi!

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Halil Nacar kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Halil Nacar'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Halil Nacar kimdir? Halil Nacar kaç yaşında, ne mezunu? İşte detaylar...

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Doktor Halil Nacar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Halil Nacar kimdir? Halil Nacar kaç yaşında, ne mezunu? Detaylar haberimizde...

HALİL NACAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Halil Nacar, 1975 yılında Adana'da dünyaya geldi.

HALİL NACAR NE MEZUNU?

2001 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

HALİL NACAR KİMDİR?

Nacar, sağlık kariyerine Hatay ve Şanlıurfa gibi çeşitli şehirlerde çeşitli sağlık kurumlarında başlamış daha sonrasında Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimini aldıktan sonra Adana'ya dönüş yaparak çeşitli hastanelerde yöneticilik ve başhekimlik görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Adana Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak atanmasıyla bu görevi üstlendi. 14 Ağustos 2020 tarihinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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