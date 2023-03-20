Halil Murat Ünver'in cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapacağını açıklamasının ardından Halil Murat Ünver kaç imza topladı, 100 bin imza oldu mu? Halil Murat Ünver cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı kaç oldu?

Halil Murat Ünver adaylık imza sayısı kaç oldu? Halil Murat Ünver'in cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapacağını açıklamasının ardından Halil Murat Ünver kaç imza topladı, 100 bin imza oldu mu? Halil Murat Ünver cumhurbaşkanı adaylığı imza sayısı kaç oldu? Detaylar...

HALİL MURAT ÜNVER KAÇ İMZA TOPLADI?

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi sona erdi. Yasal süre içinde Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, İrfan Uzun ve Halil Murat Ünver YSK'ya adaylık başvurusunda bulunan isimler oldu. YSK'nın başvuru koşulunu sağladığını ilan ettiği adayların 22 Mart-27 Mart arasında 100 bin imza toplamaları gerekecek.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Halil Murat Ünver'in adaylık için kaç imza topladığı ile ilgili henüz bilgi bulunmamaktadır. 22 Mart'ta başlayacak olan imza toplama süreci itibari ile imza sayıları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

100 BİN İMZA TOPLAYACAKLAR

Bu kişilerden adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

100 BİN İMZA TOPLAYANA PARASI İADE EDİLECEK

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.