Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Bu nedenle Halil Konakçı'ya neden dava açıldı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Halil Konakçı'ya neden dava açıldı? Halil Konakçı hakkında neden, hangi suçtan inceleme başlatıldı?

Halil Konakçı'ya neden dava açıldı? Sorusu, konuyla ilişkin olarak en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde sosyal medya üzerinde yer almakta olan videolar nedeniyle gündeme gelen Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkındaki detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Peki, Halil Konakçı'ya neden dava açıldı? Halil Konakçı hakkında neden, hangi suçtan inceleme başlatıldı?

HALİL KONAKÇI'YA NEDEN DAVA AÇILDI?

Halil Konakçı, Hatay için "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" diye konuşmuştu. Halil Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti. Buna göre son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

HALİL KONAKÇI