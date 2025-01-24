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Halil Konakcı Ümit Özdağ'a ne dedi?

Halil Konakcı Ümit Özdağ'a ne dedi?
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Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Halil Konakcı, bu kez Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Halil Konakcı Ümit Özdağ'a ne dedi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oluşturulan Kayseri dosyası kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklandı. Kararda, Özdağ ve Zafer Partili isimler, Kayseri'de geçen yıl yaşanan mültecilerin hedef alındığı olaylardan sorumlu tutuldu. Halil Konakcı Ümit Özdağ'a ne dedi?

HALİL KONAKCI ÜMİT ÖZDAĞ'A NE DEDİ?

Özdağ'ın tutukluluğunun yankıları sürerken Halil Konakcı'dan "Bu operasyon elemanı Cumhurbaşkanına hakaretten değil, bölücülükten tutuklanmıştır. Her gün biriniz, bir gün hepiniz" şeklinde bir paylaşım geldi.

CEMAL ENGİNYURT ÇILDIRDI

Özellikle muhalefet kanadının büyük tepkisini çeken bu sözlere en sert tepki Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, konuk olduğu programda "Konakcı diye bir adam var, imam, beş korumayla geziyor. Tehdit ediyor siyasetçileri, 'her gün birinizi alacağım' diyor. Almazsan şerefsizsin Ian" ifadelerine yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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