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Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Son zamanlarda sosyal medya üzerinde viral olan videolar nedeniyle Halil Konakçı kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Video birçok farklı sosyal medya platformu üzerinde tartışma konusu oluyor ve Halil Konakçı kimdir? Sorgulatılıyor. Peki, Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Halil Konakçı kimdir? Sorusu, yapılan açıklamalar nedeniyle gündeme geldi. Zafer Partisi'nin kurucusu ve mevcut genel başkanı olan Ümit Özdağ tarafından yapılan açıklamaların ardından konu hakkındaki detaylar merak edildi. Bu nedenle arama motorları üzerinde Halil Konakçı ismi sorgulatılıyor. Peki, Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görev yapmaktadır. Sosyal medya üzerinde paylaştığı videolar ile birlikte gündeme gelmiştir. Sosyal hesapları üzerinde birçok takipçisi bulunmaktadır ve vaazlarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine seslenmektedir. Halil Konakçı 43 yaşındadır. İzmirli olan Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bursa Mihraplı Camisi'nde de vaaz vermiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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