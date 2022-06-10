Halil İbrahim Kurum kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halil İbrahim Kurum'un hayatı ve biyografisi! - Haberler

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HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?

Halil İbrahim Kurum 15.11.1990 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır.

Konservatuar eğitimi sonrasında Almanya ve Hindistan'da çeşitlik oyunculuk kursları alarak kendini geliştirmiştir.

Halil İbrahim Kurum, oyunculuk haricinde profesyonel olarak müzik de yapıyor. Solist olarak sahneye çıkan oyuncu, müzik kariyeri ile oyunculuk kariyerini eş zamanlı olarak ilerletiyor.

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin isimli dizide Sema Keçik, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Tolga Mendi, Şilan Makal, Jessica May gibi isimlerle rol alan genç oyuncu ilk ekran deneyimini bu dizi ile edinmiştir.

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