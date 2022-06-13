Halil İbrahim Kurum kimdir? Halil İbrahim Kurum hayatı ve biyografisi! Halil İbrahim Kurum kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Halil İbrahim Kurum merak konusu oldu. İşte Halil İbrahim Kurum hakkında merak edilen Halil İbrahim Kurum kimdir, Halil İbrahim Kurum hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HALİL İBRAHİM KURUM KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Aralık 1983

38 yaşında

Adana

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Oyunculuk eğitimi almıştır. Lisans eğitimini tamamlayan Kurum, Adana Devlet Tiyatrosu'nda katılarak 'Deli Dumrul' oyunuyla sahne almıştır. 'Deli Dumrul' Halil İbrahim Kurum'un ilk profesyonel oyunudur.

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