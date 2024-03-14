Halil İbrahim İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy kaç yaşında, nereli?
Halil İbrahim İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Savaştepe Belediye Başkan adayı olan Halil İbrahim İnceboy hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Halil İbrahim İnceboy'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Halil İbrahim İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HALİL İBRAHİM İNCEBOY KİMDİR?
Halil İbrahim İnceboy, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Savaştepe Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy veteriner teknikeridir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.