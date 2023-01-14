Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor Halil İbrahim kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Halil İbrahim Göker hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alan isimlerden birisi Halil İbrahim Göker oldu. Survivor yarışmacılarını merak eden vatandaşlar, Halil İbrahim Göker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Survivor Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor yarışmacısı Halil İbrahim Göker kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı saatler kaldı. Survivor yeni yıl yarışmacıları merak edildi. Biyografisi ve kariyeri merak edilen isimler arasında Halil İbrahim Göker geliyor. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir?

HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992'de Çorum'da dünyaya gelen Türk sosyal medya içerik üreticisidir.Video paylaşım uygulaması Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Halil İbrahim Göker, günümüzde ise YouTube ve Instagram üzerinden video paylaşımlarını sürdürmektedir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Halil İbrahim Göker'in İnstagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunmaktadır.