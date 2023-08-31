Halil İbrahim Ceyhan, kimdir sorusu son zamanlarda merak konusu oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın hayatı araştırılmaktadır. Peki, Halil İbrahim Ceyhan kimdir, kaç yaşında? Halil İbrahim Ceyhan sevgilisi kim? TV dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Emanet dizisiyle adından söz ettiren Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında ve nereli araştırılmaktadır. Yeni dizi Kirli Sepeti ile ekranlara geri dönecek Halil İbrahim Ceyhan'ın rol aldığı diziler merak konusu oldu. Peki, Halil İbrahim Ceyhan kimdir, kaç yaşında? Halil İbrahim Ceyhan sevgilisi kim? TV dizileri ve filmleri neler? Detaylar haberimizde...

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

Halil İbrahim Ceyhan, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Ceyhan, 1.80 boyunda ve 76 kilo. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Ardından müzik çalışmalarına başlayan Ceyhan, ilk single'ı olan Kaybettim adlı parçayı piyasaya çıkardı. Serdar Ortaç ve Oğuz Berkay Fidan'a da şarkısı sözü veren Halil İbrahim Ceyhan, söz yazarlığı, şarkıcılığın yanında mankenlik ve oyunculuk da yaptı.

2019'da çıkardığı, sözü ve müziği kendisine ait olan Kendini Bana Bırak adlı parçası YouTube'ta 2 milyona yakın dinlendi. Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini Hemen Döneriz adlı sinema filminde yaşadı. Bu filmde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Esin Civangil gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Kanal 7 dizisinde yayınlanan Emanet dizisiyle geniş bir kitleye ulaşmıştır.