Halil Dervişoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Halil Dervişoğlu hangi takımda oynayacak gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu ifade edildi. Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HALİL DERVİŞOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Hull City, tanıdık isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı, Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Vole'den Onur Tuğrul'un haberine göre, Hull City gündemine aldığı Halil Dervişoğlu için ilk teması kurdu. Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren milli futbolcunun bonservisi Brentford'da bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Halil Dervişoğlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkarken 5 gol-1 asiste imza attı.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil İbrahim Dervişoğlu (d. 8 Aralık 1999; Rotterdam, Hollanda) santrfor mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Brentford'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşi ilk milli maçına çıktı ve aynı zamanda burada ilk milli takım golünü kaydetti. Milli takım formasıyla ikinci golünü Cebelitarık'a karşı atmıştır.