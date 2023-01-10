Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ve Göztepe formaları giyen daha sonra İzmir ekibi Göztepe'den ayrılan Halil Akbunar tekrar Türkiye'ye döndü. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Halil Akbunar hangi takıma gitti? Halil Akbunar hangi takımda? soruları yer aldı.

Sezon başında Göztepe'den ayrılarak Belçika ekiplerinden Westorlo'ya transfer olan Halil Akbunar Türkiye'ye geri döndü. Merak edilenler arasında yer alan isim hakkında Halil Akbunar hangi takıma gitti? Halil Akbunar hangi takımda? aramaları yapıldı. Merak edilenler haberimize yer alıyor.

HALİL AKBUNAR HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ve Göztepe formaları giyen daha sonra İzmir ekibi Göztepe'den ayrılan Halil Akbunar tekrar Türkiye'ye döndü. Sezon başında Westerlo'ya imza atan Halil Akbunar, Eyüpspor'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu İstanbul ekibine 3.5 yıllık imza attı. Halil Akbunar'ın transferi hakkında konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı, "Westerlo Kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil Akbunar resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak. Kendisiyle 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız Eyüpspor camiamıza hayırlı olsun." dedi.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu daha önce Balçova İdman Yurdu, Antalyaspor ve Göztepe formaları giydi. Halil Akbunar'ın güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Westerlo'da 15 maçta forma şansı buldu ve bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 de asist yaptı.