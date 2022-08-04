Haliç Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Haliç Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Haliç Üniversitesi ücretleri...

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Haliç Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ