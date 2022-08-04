Haliç Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Haliç Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
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Haliç Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Haliç Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Haliç Üniversitesi ücretleri...
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Haliç Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)