Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Haliç Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Haliç Üniversitesi öğrenci toplulukları...

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Haliç Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Matematik

Haliç Girişimcilik Ve Pazarlama Kulübü (HUGİP)

Halkla İlişkiler ve İletişim

Evolve

Gönüllülük Kulübü

Girişimci Genç Fizyoterapistler Kulübü

Beslenme ve Diyetetik Kulübü

Binicilik Kulübü

Çeviri Kulübü

Bilişim ve Teknoloji Kulübü

Çocuklara Yardım ve Destek Kulübü

Psikoloji Kulübü

Endüstri Mühendisliği Kulübü

Dağcılık Kulübü

Dans Kulübü

Denizcilik ve Deniz Küreği Kulübü

Ebelik Kulübü

E-spor

Edebiyat Kulübü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Kulübü

İşletme Enformatiği Kulübü

Engelsiz Haliç Kulübü

Haliç Genetik Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Turizm ve Gastronomi Kulübü

Beden Eğitimi ve Spor Kulübü

Kulübü Bilim Kurgu Ve Fantastik Kültür Kulübü

Gençkal Haliç Kulübü

Sinema Kulübü

Ateş Böceği Kulübü

Haliç İnovasyon Kulübü

Hayvan Severler Kulübü

Hürriyet ve Adalet Kulübü

İslami Araştırmalar Kulübü

Lojistik Kulübü

Makine Mühendisliği Kulübü

Mimarlık Kulübü

Moda Kulübü

Müzik Kulübü

Okçuluk Kulübü

İnşaat Kulübü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

Tıpta Bilimsel Araştırma Topluluğu Kulübü

Tiyatro Kulübü

Trabzonsporlular Kulübü

UltrAslan HALİÇ UNI Kulübü

Uni BJK

UNİGFB

İç Mimarlık ve Mekân Araştırmaları Kulübü

Yenilikçi Gelişim Kulübü

Tıp Öğrencileri Kulübü

Elektrik Kulübü

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ