Haliç Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Haliç Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
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Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Haliç Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Haliç Üniversitesi öğrenci toplulukları...
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Haliç Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Matematik
- Haliç Girişimcilik Ve Pazarlama Kulübü (HUGİP)
- Halkla İlişkiler ve İletişim
- Evolve
- Gönüllülük Kulübü
- Girişimci Genç Fizyoterapistler Kulübü
- Beslenme ve Diyetetik Kulübü
- Binicilik Kulübü
- Çeviri Kulübü
- Bilişim ve Teknoloji Kulübü
- Çocuklara Yardım ve Destek Kulübü
- Psikoloji Kulübü
- Endüstri Mühendisliği Kulübü
- Dağcılık Kulübü
- Dans Kulübü
- Denizcilik ve Deniz Küreği Kulübü
- Ebelik Kulübü
- E-spor
- Edebiyat Kulübü
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Kulübü
- İşletme Enformatiği Kulübü
- Engelsiz Haliç Kulübü
- Haliç Genetik Kulübü
- Atatürkçü Düşünce Kulübü
- Fotoğrafçılık Kulübü
- Turizm ve Gastronomi Kulübü
- Beden Eğitimi ve Spor Kulübü
- Bilim Kurgu Ve Fantastik Kültür Kulübü
- Gençkal Haliç Kulübü
- Sinema Kulübü
- Ateş Böceği Kulübü
- Haliç İnovasyon Kulübü
- Hayvan Severler Kulübü
- Hürriyet ve Adalet Kulübü
- İslami Araştırmalar Kulübü
- Lojistik Kulübü
- Makine Mühendisliği Kulübü
- Mimarlık Kulübü
- Moda Kulübü
- Müzik Kulübü
- Okçuluk Kulübü
- İnşaat Kulübü
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü
- Tıpta Bilimsel Araştırma Topluluğu Kulübü
- Tiyatro Kulübü
- Trabzonsporlular Kulübü
- UltrAslan HALİÇ UNI Kulübü
- Uni BJK
- UNİGFB
- İç Mimarlık ve Mekân Araştırmaları Kulübü
- Yenilikçi Gelişim Kulübü
- Tıp Öğrencileri Kulübü
- Elektrik Kulübü
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)