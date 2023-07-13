İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Haliç'in rengini gören vatandaşlar ise Haliç neden siyah oldu? Haliç'in rengi neden değişti? sorularını araştırdı. Peki, Haliç neden siyah oldu? Haliç'in rengi neden değişti?

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç hakkında merak edilenler ise Haliç neden siyah oldu? Haliç'in rengi neden değişti? soruları ile araştırıldı. Son günlerde gündemde yer alan Haliç neden siyah oldu? Haliç'in rengi neden değişti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

HALİÇ NEDEN SİYAH OLDU?

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Haliç, daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen kirlilikle gündeme gelmişti. Şimdi ise Haliç'in büyük bir kısmı siyaha büründü. Kirliliğe rağmen su sporlarına devam edilirken, vatandaşlar balık tutmaya devam ediyor. Yeniden yaşanan kirlilikle gündeme gelen "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç, kararmaya başladı. Daha önce koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Haliç'te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

ALGLERDEN DOLAYI RENK DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.

İşte Haliç'in son halinden görüntüler!