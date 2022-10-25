Haliç metrosunda seferlerin durmasının sebebi vatandaşlar tarafından arama motorlarında aratıldı. 25 Ekim sabah saatlerinde Haliç metrosunda seferlerin durmasının sebebi merak ediliyor. Peki, Haliç metro seferler neden durdu? Haliç metro seferleri ne zaman devam edecek? Haliç Metro ne oldu?

Haliç metro seferler neden durdu? sorusu aratılıyor. Haliç metrosunda aksayan seferlerin ardından vatandaşlar Haliç metro seferleri ne zaman devam edecek? sorusunu araştırdı. Peki, Haliç metro seferler neden durdu? Haliç metro seferleri ne zaman devam edecek? Haliç Metro ne oldu?

HALİÇ METRO SEFERLERİ NEDEN DURDU?

25 Ekim sabah saatlerin Haliç metro köprüsünde meydana gelen yangın vatandaşı korkuttu. Yangının ardından Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu. Yangının sebebi ise elektrik kablolarının yanması oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahele edildi. Seferler ise kısa süreliğine durduruldu. Resmi açıklama ise şöyle oldu; "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.