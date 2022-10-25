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Haliç metro köprüsü yangını! SON DURUM! Haliç metro köprüsü yangını neden çıktı? Haliç metro köprüsü yangını ne oldu?

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Haliç metro köprüsü yangını! SON DURUM! Haliç metro köprüsü yangını neden çıktı? Haliç metro köprüsü yangını ne oldu?

Haliç metro köprüsü yangını! Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Peki, Haliç metro köprüsü yangını neden çıktı? Haliç metro köprüsü yangını ne oldu?

Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler tek yönlü olarak yapılıyorHaliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler tek yönlü olarak yapılıyor
HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE KABLOLAR YANDI, SEFERLER DURDU - 2HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE KABLOLAR YANDI, SEFERLER DURDU - 2
Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durduHaliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu

Haliç metro köprüsü yangını son durum ne? Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Peki, Haliç metro köprüsü yangını neden çıktı? Haliç metro köprüsü yangını ne oldu? İşte detaylar...

HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ YANGINI

Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı.

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Haliç 3. Sayfa Gündem Haberler

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