Haliç metro köprüsünde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Etrafı saran dumanların ardından vatandaşlar Haliç Köprüsü yangın söndürüldü mü? sorusunu merak etti. Peki, Haliç Köprüsü yangın söndürüldü mü? Haliç Köprüsü neden yangın çıktı? Haliç Köprüsü yangın son durum ne?

Haliç Köprüsü yangın söndürüldü mü? sorusu aratılıyor. Haliç metro köprüsünde çıkan yangın vatandaşı korkuttu ve Haliç Köprüsü neden yangın çıktı? sorusunu merak etti. Vatandaşı korkutan Haliç metro köprüsü yangını hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Haliç Köprüsü yangın söndürüldü mü? Haliç Köprüsü neden yangın çıktı? Haliç Köprüsü yangın son durum ne?

HALİÇ KÖPRÜ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

25 Ekim sabah saatlerin Haliç metro köprüsünde meydana gelen yangın vatandaşı korkuttu. Yangının ardından Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu. Yangının sebebi ise elektrik kablolarının yanması oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahele edildi. Seferler ise kısa süreliğine durduruldu. Resmi açıklama ise şöyle oldu; "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.