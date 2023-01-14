Sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından vatandaşlar tarafından Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Sorusu merak ediliyor. Meydana gelen olaylar nedeniyle araçlar hasar alırken, vatandaşlar İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe açık mı, kapalı mı?

Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Sorusu, 14 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı ile birlikte merak edilmeye başlandı. Ölü ve yaralıların olduğu tahmin edilen olay nedeniyle Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıtladık. Peki, Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı mı? İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe açık mı, kapalı mı?

HALİÇ KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI MI?

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Buna göre Haliç Köprüsü trafiğe kapatılmıştır. Ayrıntılar, sıcak gelişmeler ile birlikte haberimize eklenecektir.