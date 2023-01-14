Sabah saatlerinde meydana gelen olay ile birlikte Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı ve bunu gören vatandaşlar tarafından Haliç Köprüsü neden kapalı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Haliç Köprüsü neden kapalı? Sorusu, köprünün trafiğe kapatılması ile birlikte araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Haliç Köprüsü neden kapalı? Haliç Köprüsü trafiğe neden kapatıldı? İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak?

Haliç Köprüsü neden kapalı? Sorusu, meydana gelen olayın ardından merak ediliyor ve Haliç Köprüsü trafiğe neden kapatıldı? İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak? Soruları araştırılmaya başlanıyor. Olay hakkında en çok merak edilen soru ise Haliç Köprüsü neden kapalı? Oluyor. Peki, Haliç Köprüsü neden kapalı? Haliç Köprüsü trafiğe neden kapatıldı? İstanbul Haliç Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak?

HALİÇ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

İstanbul Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Buna göre Haliç Köprüsü trafiğe kapatılmıştır. Ayrıntılar, sıcak gelişmeler ile birlikte haberimize eklenecektir.