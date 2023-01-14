Geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir olay nedeniyle Haliç Köprüsü'nde ne oldu? Sorusu merak ediliyor ve duyumların ardından Haliç Köprüsü'nde ölü ve yaralı var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Haliç Köprüsü'nde ne oldu? Haliç Köprüsü'nde ölü ve yaralı var mı? İstanbul Haliç Köprüsü'nde son durum ne?

Haliç Köprüsü'nde ne oldu? Sorusu, meydana gelen olaylar ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılıyor ve Haliç Köprüsü'nde ölü ve yaralı var mı? Sorusu merak ediliyor. Sabah saatlerinde duyulan haber, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Haliç Köprüsü'nde ne oldu? Haliç Köprüsü'nde ölü ve yaralı var mı? İstanbul Haliç Köprüsü'nde son durum ne?

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE NE OLDU?

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Ayrıntılar, sıcak gelişmeler ile birlikte haberimize eklenecektir.