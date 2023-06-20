Haliç Köprüsü intiharı SON DAKİKA! Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci nasıl kurtardı? VİDEO İZLE! konuları gündeme geliyor. Sinema oyuncusu Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. Haliç Köprüsü intiharı SON DAKİKA! Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci nasıl kurtardı? VİDEO İZLE!

Haliç Köprüsü intiharı SON DAKİKA! Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci nasıl kurtardı? VİDEO İZLE! haberleri sıklıkla araştırılıyor. Haliç Köprüsü'nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu gören vatandaşlar, olay yerinde bir araya geldi. Haliç Köprüsü intiharı SON DAKİKA! Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci nasıl kurtardı? VİDEO İZLE! merak ediliyor. Haliç Köprüsü intiharı SON DAKİKA! Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci nasıl kurtardı? VİDEO İZLE!

HALİÇ KÖPRÜSÜ İNTİHARI SON DAKİKA

Sinema oyuncusu Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, ünlü oyuncuya sarılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NURİ ALÇO İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENCİ NASIL KURTARDI?

Vatandaşların 'yapma' ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço'ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.