Haliç Kongre Merkezi nerede? Haliç Kongre Merkezi'ne nasıl gidilir? Haliç Kongre Merkezi ulaşım

İstanbul'un gezilip görülmesi gereken yerlerinden biri olan Haliç Kongre Merkezi, İstanbul'a gelen ve ziyaret eden herkes tarafından çok beğeniliyor. Deniz kıyısına konumlandırılan Haliç Kongre Merkezi manzarası ile gelenleri büyülüyorHaliç Kongre Merkezi nerede? Haliç Kongre Merkezi'ne nasıl gidilir? Haliç Kongre Merkezi ulaşımı nasıl?

102.000 m2'lik alana sahip olan merkez 16.000 m2'lik açık ortama sahiptir. Sabadad, Haliç, Pera ve Kuleli olarak 4 binadan oluşmaktadır. Kongrelerin dışında özel etkinlikler de yapılmaktadır. İç dekorasyonu açısından da zenginliğe sahip olan Haliç Kongre Merkezi görenleri büyülüyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Kongre Merkezi toplantı ve kongreler için sıklıkla tercih edilen bir yer. Peki, Haliç Kongre Merkezi nerede? Haliç Kongre Merkezi'ne nasıl gidilir? Haliç Kongre Merkezi yol tarifi haberimizin devamında…

HALİÇ KONGRE MERKEZİ NEREDE?

Eski Sütlüce Mezbahası'nın yerine, sahil mimarisine uygun bir biçimde tasarlanan, kapalı ve açık hava etkinliklerinin yapılabileceği toplamda 102.000 metrekarelik alana kurulu olan Haliç Kongre Merkezi İstanbul'un en önemli toplantı ve etkinlik merkezlerinden biridir. Sadabad, Kuleli, Pera ve Haliç isimli birbirine bağlı dört ana bina ve Galata Balo Salonu'ndan oluşan bina, kongreler, toplantılar, düğün törenleri, film galaları, gösteriler, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Deniz kıyısına konumlandırılan Haliç Kongre Merkezi çeşitli etkinlikler ve kongreler için tercih edilen Kongre Merkezi birçok alanda ev sahipliği yapmaktadır. Fuarlar, sergiler, toplantılar, kültür ve sanat etkinlikleri gibi her türlü etkinlik vardır. Kongre merkezinde bulunan Erguvan Restoran gidenlerin tercih ettiği bir mekan. Uluslarası toplantılar olduğunda gelen misafirler şeflerin özenle hazırladığı Türk yemeklerini tatma fırsatı yakalıyor. Haliç Kongre Merkezi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Sütlüce Mahallesi'nde yer almaktadır. Toplu taşıma ve özel aracınız ile kolay şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Haliç Kongre Merkezi'ne gitmek için izlemeniz gereken yol tarifi aşağıdadır.

Otobüs ile ulaşım sağlamak için 54HŞ, 36T, 38T, 47N, 47Ç, 47, 41ES numaralı otobüsler ile ulaşım sağlayabilir. Haliç Kongre Merkezi durağında inebilirsiniz.

Vapur ile ulaşım sağlamak için Üsküdar- Eyüp hattındaki vapur ile Sütlüce iskelesine ulaşabilir.

Metrobüsle de Halıcıoğlu durağında inip otobüse binerek ulaşabilirsiniz.