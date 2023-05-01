Halı temizliğinde deprem yoğunluğu

Depremzede vatandaşların getirdiği halı, yatak ve yorgan gibi malzemeler temizlikçilerde yoğunluk oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından halı yıkama işletmelerinde yoğunluk oluştu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vatandaşlar, sağanak, sel ve şiddetli rüzgarlarla da boğuştu.

Depremzede vatandaşların getirdiği kirli halıların temizlenmesi için temizlikçi dükkanlarında yoğunluk oluştu. İş potansiyellerinin artığını ifade eden Zülfikar Çırak, "Depremden sonra iş potansiyelimiz hiç ümidimiz yok iken çok fazlasıyla arttı. Deprem sonrası yağışlar, sel basmaları gibi olaylar da olduğu için yatak, yorgan ve halılar bazı müşterilerimizde ıslandı. Bu nedenle bir evde ne varsa hepsi buraya geliyor. Halı yıkama, temizleme ve çırpma yapıyoruz. Yatak yorgan ve yünler temizlenip müşterilerimize teslim ediliyor. Bizim şuanda ki müşteri sayılarımız 4 bin civarında ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimizden hayatını kaybedenler oldu ama arayıp halıların durumlarını soramadık. İleri de bir şekilde yakınlarına ulaşıp teslim edeceğiz" dedi.