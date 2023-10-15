Halfeti'nin güzellikleri İstanbul'da tanıtıldı

Şanlıurfa'nın batık kenti Halfeti'nin güzellikleri ve zengin kültürel mirası İstanbul'da tanıtıldı. Halfeti'nin karagülünden yapılan kozmetik ürünleri ile yiyecekler, yemek kültürü, doğal güzelliklerinin yer aldığı resim ve tablolar, el sanatları, mozaik tabloları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Halfeti'nin güzellikleri İstanbul'da görücüye çıktı

İSTANBUL - Güneydoğunun en önemli turistik kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın batık kenti Halfeti'nin güzellikleri ve zengin kültürel mirası İstanbul'da tanıtıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere etkinliğe çok sayıda kurum ve belediye katıldı. Tanırım günlerine ortaklaşa katılan Halfeti Kaymakamlığı ve Halfeti Belediye Başkanlığı ilçenin birbirinden güzel kültürel değerlerini tanıtma fırsatı buldu. Halfeti'nin karagülünden yapılan kozmetik ürünleri ile yiyecekler, yemek kültürü, doğal güzelliklerinin yer aldığı resim ve tablolar, el sanatları, mozaik tabloları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Halfeti Milli Eğitim Müdürü Müslüm Yıldırım ve Halfeti Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Eşref Arıkan, ziyaretçilerle yakından ilgilenerek Halfeti'nin tarihini, kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini tanıtarak şehrin benzersiz kimliğini vurguladılar.

Halfeti'nin taş evleri, Fırat Nehri ve kıyısındaki doğal güzellikleri hakkında merak ettikleri soruların cevabını alan ziyaretçiler, etkinlikte sunulan lezzetli yemeklerle de yörenin mutfağını tanıma imkanı buldu. Halfeti Halk Eğitimi Merkezinde kadınlar tarafından yapılan mozaik tablolar ise etkinlik boyunca büyük ilgi gördü. Tabloların, Halfeti'nin eşsiz güzelliklerini ve kültürel değerlerini yansıtan özel eserler olduğu vurgulandı.

Amacımız Halfeti'yi tanıtmak

Tanıtım günlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Halfeti Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Eşref Arıkan, "İstanbul Atatürk Havalimanındaki Urfa Tanıtım Günlerinde biz de Halfeti'yi en iyi şekilde temsil etmek için kaymakamlık ve belediye olarak buradayız. İlgi oldukça iyi ama özellikle bizim Halfeti standına ilgi çok fazla. Bizim amacımız Halfeti'nin kültürünü, doğasını, genelini tanıtmak için elimizden gelen bütün çabalar sarf ediyoruz. Burada özellikle Halk Eğitim Merkezlerimizde bayanların yapmış olduğu el sanatlarının tanıtılması noktasında burası çok güzel bir etkinlik yeri. Mozaiklerdir, kabak oymadır, sedef kakmadır, bir çok ürünün burada hem tanıtımını yapıyoruz hem de İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bizi daha iyi tanımasına yol açıyoruz. Burada bir çok belediye bulunuyor. Halfeti olarak da kaymakamlık ve belediye işbirliği ile burada bulunuyoruz" diye konuştu.

İstanbul Atatürk Havalimanında 12 Ekimde başlayan tanıtım günleri bu gün akşam saatlerinde son bulacak.