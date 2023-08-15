Halfeti nerede, hangi ile bağlı? Halfeti Gaziantep'e bağlanacak mı?

Halfeti'nin hangi ile bağlı olduğu ve il değişikliği konusu gündemde. Şanlıurfa'ya bağlı olan Halfeti'nin, Gaziantep'e bağlanıp bağlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Halfeti nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep'e bağlanacak mı? İşte detaylar...

Şanlıurfa'nın en az nüfuslu ilçesi Halfeti, şehrin batısında yer almaktadır. Atatürk Barajı'nın suları altında kalmasıyla Yeni Halfeti ve Eski Halfeti olarak ikiye ayrılmıştır. Halfeti ilçesi Gaziantep iline bağlanacak iddialarıyla tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Halfeti ilçesinin konumu ve özellikleri araştırılmaktadır. Peki, Halfeti nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep'e bağlanacak mı? Detaylar haberimizde...

HALFETİ GAZİANTEP'E BAĞLANACAK?

2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinin Gaziantep'e bağlanmasını isteyen Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, 5 yıl sonra bu kez İçişleri Bakanlığı'na dilekçe gönderip, 2 ilçenin referandum yapılarak Gaziantep'e bağlanmasını talep etti.

HALFETİ NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Halfeti, Şanlıurfa ilinin en az nüfuslu ilçesidir. Şanlıurfa'nın batısında yer almaktadır. Halfeti ilçesinin yüzde 80"i Birecik Barajı"nın yapımı ve evlerin su altında kalmasıyla birlikte, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı. Taş mimarisiyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içerisinde doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Atatürk Barajı'nın suları altında kalmasıyla Yeni Halfeti ve Eski Halfeti olarak ikiye ayrılmıştır. Eski Halfeti'nin sular altında kalması ile halk göç etmiş ve Yeni Halfeti denilen Kara Otlak mıntıkasına taşınmıştır.

Halfeti ilçesi, Türkiye'den 21 şehrin, dünyada 287 şehrin dâhil olduğu, Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında 'Cittaslow' (Sakin Şehir) unvanını aldı