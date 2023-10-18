Halfeti'deki 'ucube' otel 23 saniyede yıkıldı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen ve 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı, 3 yıldızlı otel, iş makinesiyle 23 saniyede yıkıldı.

Yapımı 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti'nin yüzde 80'i su altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı. Taş mimariyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen sürede doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Mülkiyeti Halfeti Belediyesi'ne ait olan, 2014 yılında belediye tarafından bir turizm firmasına protokolle kiraya verilen Şimaliye Mahallesi'nde 21 bin 519 metrekarelik arazideki 4 katlı, 3 yıldızlı otelin, ilçenin silüetini bozduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yıkılmasına karar verildi. Otel sahibinin yargıya taşıdığı davanın görülmesi devam ederken, belediye ekipleri geçen hafta iş makineleriyle yıkıma gitti. Yıkım sırasında gerginliğin yaşanması üzerine ara verilen çalışma bugün devam etti. Ekipler tarafından iş makineleriyle 23 yıllık bina, 23 saniyede kepçenin kolona vurmasıyla yıkıldı. Ortalığın duman kaplandığı yıkım sırasında polis ekipleri bölgede önlem aldı.

'HALFETİ'NİN BAĞRINA SAPLANAN HANCERİ ÇIKARDIK'

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, o bölgeyi yeşil alan olarak kullanacaklarını belirterek, kötü görüntünün ortadan kalktığını söyledi. Albayrak, otelin ilçenin silüetini bozduğu ve tarihi ve mimari yapıya uymadığı için mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti. Albayrak, otelin, CHP'li belediye döneminde kiralandığını ve HDP'li yönetim döneminde ise iskan verildiğini anlatarak, iki partinin suç ortaklıklarını ortaya çıkardıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'HDP ve CHP yönetiminin tek kişiye peşkeş çektiği bu otelin yerine yeşil alan yaparak halkın kullanımına sunacağım. Meclis kararı aldığımızda meclisteki arkadaşlarımız da şahit, belediye olarak alacaktık biz orayı. Alma sebebimizde şu; o dönemde malum mevcut başkanlar hakkında otelin kiralanması ve yer verilmesi ile alakalı soruşturmalar devam ediyor. Silüeti bozduğu için, Halfeti'nin tarihi ve mimari yapısına uymadığı için biz en başından itibaren oteli zaten yıkmak istiyorduk. Halfeti'nin bağrına ucube gibi saplanan yapıdan kenti kurtarmak asıl amacımızdı. 21 Aralık 2020 tarihinde imar müdürlüğü tarafından 9 adet aykırılık tespit edilerek, yapı zaptı tutulmuştur. Bunun üzerine bizim bu otelin 27 Ocak 2021'de 321 sayılı karar ile Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca yıkım kararı verilmiştir. O dönem mevcut CHP yönetimi, CHP il başkanına burayı 20 yıllığına 250 TL gibi komik bir rakamla kiralamışlar ve HDP döneminde buranın iskanı verilmiş. Oradaki suç ortaklığını biz ortaya çıkardık. Halfeti, Şanlıurfa'nın ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesinin bağrına saplanan hançeri bugün itibarıyla biz çıkardık' diye konuştu. (DHA)