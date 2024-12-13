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Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır?

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır?

HALET ÇAMBEL VE SUAT FETGERİ AŞENİ, HANGİ OLİMPİYATLARDA ESKRİM DALINDA YARIŞARAK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN İLK KADIN SPORCULAR OLMUŞLARDIR?

A: 1924 Paris Olimpiyatları

B: 1936 Berlin Olimpiyatları

C: 1948 Londra Olimpiyatları

D: 1960 Roma Olimpiyatları

Cevap: B

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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