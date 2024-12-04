Afrin'e bağlı Cinderes beldesinden Halep'e doğru ilerleyen Suriyeliler, hasretle yıllardır terk ettikleri topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Halep Türkiye'nin mi oldu, Halep kimin? Halep Türkiye'nin mi oldu, Halep kimin?

HALEP TÜRKİYE'NİN Mİ OLDU?

Suriye'de muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünde kontrolü sağlamasının ardından Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde yaşayanlar Halep'e doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam liderliğindeki muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların Esad kontrolündeki Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlamasının ardından 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası evini ve yuvasını terk etmek zorunda kalan binlerce kişi de Halep'e doğru yola çıktı. Suriye'de Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde yaşayanlar Halep'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Eşyalarını araçlarına, kamyonlara yükleyen Suriyeliler, yıllardır uzak kaldıkları evlerine geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Halep'e doğru yolan çıkan Suriyeli, hasretin sona ereceğini ifade ederek "Yaklaşık 8 senedir gurbetteyiz, hasretle Halep'e gidiyoruz. İnşallah köyümüze ve ailemize kavuşacağız. Yakında Halep'ten sonra Şam'a uğurlayacağız. Şam'ı da kurtaracağız ve oradan da Kudüs'e gideceğiz" dedi.

Halep'e ilerlediğini söyleyen bir başka Suriyeli ise, "İnşallah Halep'e gideceğim. Halep şimdi bizim elimize geçti. Orada Özgür Suriye Ordusu yolu açıyor ve bende köyüme gideceğim. 12 yıldır köyüme gitmedim, şu an tekrar köyüme döneceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Suriye'de muhalif grupların Halep'in büyük bir bölümünde kontrol sağlaması ile devam eden operasyona dahil değildir.

HALEP VE TEL RIFAT'TA HANGİ ÖRGÜTLER VAR?

Peki Suriye'nin kuzeyinde hangi örgütler var? Halep'te ve Tel Rıfat'ta Suriye rejimine karşı savaş veren gruplar ve örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste;

TEL RIFAT

SURİYE MILLI ORDUSU

AHRAR ŞARKIYE

CEYŞÜL ŞARKIYE

1. FIRKA • FATİH SULTAN MEHMET TUGAYI

MUNTASIR BILLAH TUGAYLARI

SULTAN MURAT TUGAYLARI

HAMZA TUGAYLARI

CEPHETÜL ŞAMİYYE

CEYŞÜL NASIR

9. TÜMEN

HALEP

HEYET TAHRIR EL-ŞAM

ULUSAL KURTULUŞ CEPHESI

AHRAR ÜŞ ŞAM

NUREDDİN ZENGİ

FEYLAK EL ŞAM

CEYŞ IDLIB EL HÜR

CEYŞ AL NASR

SUKUR AL ŞAM

CEYŞ EL AHRAR