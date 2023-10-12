Halep, dünyanın en eski ve tarihi şehirlerinden biridir. Bu şehir, Suriye'nin en büyük ikinci şehri ve aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Peki, Halep nerede, hangi ülkede? Halep nerenin başkenti? İşte detaylar...

Halep, Suriye'nin başkenti değildir. Suriye'nin başkenti Şam'dır. Halep, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinir ve Orta Doğu'nun en önemli şehirlerinden biridir. Peki, Halep nerede, hangi ülkede? Halep nerenin başkenti? Detaylar haberimizde...

HALEP NEREDE?

HALEP TARİHÇESİ NEDİR?

Halep, "2006 İslam Kültür Başkenti" unvanını kazandı, ve aynı zamanda 2011 yılında Suriye İç Savaşı ve Halep Muharebesi'nin başlangıcına kadar olan tarihi yerleri başarılı restorasyonlar dalgasına tanıklık etmiştir. 2019 yılının sonlarında hükûmet kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon sonucunda, muhaliflerde kalan son birkaç sokak ve şehre yakın bazı bölgeler ele geçirilmiş, Halep ve çevresindeki yerleşim birimleri tamamen hükûmetin kontrolüne geçmiştir.