Halen sözleri! Sagopa Kajmer - Halen şarkı sözleri! Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen rap şarkısı sözleri nelerdir? - Haberler

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Halen sözleri! Sagopa Kajmer - Halen şarkı sözleri! Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen rap şarkısı sözleri nelerdir?

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Halen sözleri! Sagopa Kajmer - Halen şarkı sözleri! Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen rap şarkısı sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer ve Dr. Fuchs 'un birlikte söyledikleri Halen şarkısı geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklenmişti. Kısa süre içinde 700 bin izlenme ve 23 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen sözleri nelerdir? Halen şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALEN RAP SÖZLERİ

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

*****

İnsan yırtıcısı dünya ormanında avda

Seherde peynirin başında canı kayıp, karga yerde

Endüstri farelerini kapmış burnundan tuzak

Kimi çakıldı yere, kimine nasip oldu kendini son an yakalamak

*****

Pasaklı büyümeler temizledik yaşarken biz, dipte en

Kalbim kanguru tekmesi yemiş gibi zorlanıyo' atmakta bazen

Neden?

*****

Psikolojim onların ruh hâlleriyle savaşmakta hâlen

Anlamazlar hâlden

Yalan çelmesiyle düşenin ellerinden kayar

İncinir güven ve kaçar evimden yatsı gelmeden

*****

Sarhoşluk derin, tutukluk nutku

Hissikablelvuku, yaklaşıyor korku (ey)

Zedelenirken mutluluğuma dair her hücre doku

Dokunaklı şarkıları, Sago, halı gibi doku

*****

Bugün hayatımın geride kalanının ilk günü (ey)

Bugünkü yaralarımı sardım unutarak dünkünü

Kim bilir belki yarın düş günü, kaldır düşkünü

Umutlarımın güneşle örtüm üstünü

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

Kudurmuş kurnazca bekleyen sinsi akrepler

Şeytan fesadı yüzleri, gölgede bekler hileler, iğneler

Kararmış kalplerin üstüne döktüm beton

Bomba bıraktım atom, parçaladım kromozom

*****

Fuchs'un sözü eder zone (yeah), underground stone

Çok zor oyun için sana benden bi' jeton (aight)

Önündeki ilk şansın ya da son

Hayat ağacın dalı bol, güvendiğin dala kon

*****

Bazen öyle yalnızım ki keşke tanışabilseler

Yalnızlıklar dekor olup yanımdan gitseler

Kaygılarım keşke kayıp gidip gitseler (yeah)

Eskisinden daha karanlık ışık alan evler

*****

Bur'da böyle dizeler, bu yeni karaladıklarım

Bendeki eski izler, hafızamda biriktirdiğim eski izler

Hissettiğim bazı hisler, evsizler

Sago, Tilki, eski kulağı kesikler

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma, sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma, sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

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