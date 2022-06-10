Halen sözleri! Sagopa Kajmer - Halen şarkı sözleri! Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen rap şarkısı sözleri nelerdir? - Haberler

Halen sözleri! Sagopa Kajmer - Halen şarkı sözleri! Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen rap şarkısı sözleri nelerdir?
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Sagopa Kajmer ve Dr. Fuchs 'un birlikte söyledikleri Halen şarkısı geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklenmişti. Kısa süre içinde 700 bin izlenme ve 23 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen sözleri nelerdir? Halen şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
HALEN RAP SÖZLERİ
I got a whole different mind state (don't test me)
I got a whole different mind state (don't test me)
I got a whole different mind state (don't test me)
I got a whole different mind state (don't test me)
*****
İnsan yırtıcısı dünya ormanında avda
Seherde peynirin başında canı kayıp, karga yerde
Endüstri farelerini kapmış burnundan tuzak
Kimi çakıldı yere, kimine nasip oldu kendini son an yakalamak
*****
Pasaklı büyümeler temizledik yaşarken biz, dipte en
Kalbim kanguru tekmesi yemiş gibi zorlanıyo' atmakta bazen
Neden?
*****
Psikolojim onların ruh hâlleriyle savaşmakta hâlen
Anlamazlar hâlden
Yalan çelmesiyle düşenin ellerinden kayar
İncinir güven ve kaçar evimden yatsı gelmeden
*****
Sarhoşluk derin, tutukluk nutku
Hissikablelvuku, yaklaşıyor korku (ey)
Zedelenirken mutluluğuma dair her hücre doku
Dokunaklı şarkıları, Sago, halı gibi doku
*****
Bugün hayatımın geride kalanının ilk günü (ey)
Bugünkü yaralarımı sardım unutarak dünkünü
Kim bilir belki yarın düş günü, kaldır düşkünü
Umutlarımın güneşle örtüm üstünü
*****
Hiç olmamış gibi davranabilirim
İstesem üstesinden gelirim zaten
Sen bakma sessizliğimin ardı fırtına
Ama anlatsam anlamaz ki hâlden
*****
İsterdim ben de düşünmemek ama
Düşürüyo' düşünce ana bazen
Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama
Her şey aklımda hâlen
*****
Hiç olmamış gibi davranabilirim
İstesem üstesinden gelirim zaten
Sen bakma sessizliğimin ardı fırtına
Ama anlatsam anlamaz ki hâlden
*****
İsterdim ben de düşünmemek ama
Düşürüyo' düşünce ana bazen
Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama
Her şey aklımda hâlen
*****
Kudurmuş kurnazca bekleyen sinsi akrepler
Şeytan fesadı yüzleri, gölgede bekler hileler, iğneler
Kararmış kalplerin üstüne döktüm beton
Bomba bıraktım atom, parçaladım kromozom
*****
Fuchs'un sözü eder zone (yeah), underground stone
Çok zor oyun için sana benden bi' jeton (aight)
Önündeki ilk şansın ya da son
Hayat ağacın dalı bol, güvendiğin dala kon
*****
Bazen öyle yalnızım ki keşke tanışabilseler
Yalnızlıklar dekor olup yanımdan gitseler
Kaygılarım keşke kayıp gidip gitseler (yeah)
Eskisinden daha karanlık ışık alan evler
*****
Bur'da böyle dizeler, bu yeni karaladıklarım
Bendeki eski izler, hafızamda biriktirdiğim eski izler
Hissettiğim bazı hisler, evsizler
Sago, Tilki, eski kulağı kesikler
*****
Hiç olmamış gibi davranabilirim
İstesem üstesinden gelirim zaten
Sen bakma, sessizliğimin ardı fırtına
Ama anlatsam anlamaz ki hâlden
*****
İsterdim ben de düşünmemek ama
Düşürüyo' düşünce ana bazen
Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama
Her şey aklımda hâlen
*****
Hiç olmamış gibi davranabilirim
İstesem üstesinden gelirim zaten
Sen bakma, sessizliğimin ardı fırtına
Ama anlatsam anlamaz ki hâlden
*****
İsterdim ben de düşünmemek ama
Düşürüyo' düşünce ana bazen
Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama
Her şey aklımda hâlen
*****
I got a whole different mind state (don't test me)
I got a whole different mind state (don't test me)
I got a whole different mind state (don't test me)
I got a whole different mind state (don't test me)