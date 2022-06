Halen sözleri! Sagopa Kajmer - Halen şarkı sözleri! Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen rap şarkısı sözleri nelerdir? - Haberler

Sagopa Kajmer & Dr. Fuchs - Halen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALEN RAP SÖZLERİ

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

*****

İnsan yırtıcısı dünya ormanında avda

Seherde peynirin başında canı kayıp, karga yerde

Endüstri farelerini kapmış burnundan tuzak

Kimi çakıldı yere, kimine nasip oldu kendini son an yakalamak

*****

Pasaklı büyümeler temizledik yaşarken biz, dipte en

Kalbim kanguru tekmesi yemiş gibi zorlanıyo' atmakta bazen

Neden?

*****

Psikolojim onların ruh hâlleriyle savaşmakta hâlen

Anlamazlar hâlden

Yalan çelmesiyle düşenin ellerinden kayar

İncinir güven ve kaçar evimden yatsı gelmeden

*****

Sarhoşluk derin, tutukluk nutku

Hissikablelvuku, yaklaşıyor korku (ey)

Zedelenirken mutluluğuma dair her hücre doku

Dokunaklı şarkıları, Sago, halı gibi doku

*****

Bugün hayatımın geride kalanının ilk günü (ey)

Bugünkü yaralarımı sardım unutarak dünkünü

Kim bilir belki yarın düş günü, kaldır düşkünü

Umutlarımın güneşle örtüm üstünü

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

Kudurmuş kurnazca bekleyen sinsi akrepler

Şeytan fesadı yüzleri, gölgede bekler hileler, iğneler

Kararmış kalplerin üstüne döktüm beton

Bomba bıraktım atom, parçaladım kromozom

*****

Fuchs'un sözü eder zone (yeah), underground stone

Çok zor oyun için sana benden bi' jeton (aight)

Önündeki ilk şansın ya da son

Hayat ağacın dalı bol, güvendiğin dala kon

*****

Bazen öyle yalnızım ki keşke tanışabilseler

Yalnızlıklar dekor olup yanımdan gitseler

Kaygılarım keşke kayıp gidip gitseler (yeah)

Eskisinden daha karanlık ışık alan evler

*****

Bur'da böyle dizeler, bu yeni karaladıklarım

Bendeki eski izler, hafızamda biriktirdiğim eski izler

Hissettiğim bazı hisler, evsizler

Sago, Tilki, eski kulağı kesikler

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma, sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

Hiç olmamış gibi davranabilirim

İstesem üstesinden gelirim zaten

Sen bakma, sessizliğimin ardı fırtına

Ama anlatsam anlamaz ki hâlden

*****

İsterdim ben de düşünmemek ama

Düşürüyo' düşünce ana bazen

Sen bakma, ben "Unuttum" derim ama

Her şey aklımda hâlen

*****

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

I got a whole different mind state (don't test me)

Haberler.com - Gündem