Halef: Köklerin Çağrısı 5. bölüm full HD izle: Halef: Köklerin Çağrısı 5. bölüm nereden izlenir, son bölümde neler oldu?

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin 5. bölümüyle heyecan dorukta! Peki, bu son bölümde hangi sürprizler yaşandı? Diziyi full HD kalitesinde nereden izleyebilirsiniz? Tüm detaylar ve bölüme dair özet haberimizde. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için en güvenilir ve kaliteli izleme alternatiflerini sizler için derledik.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhat'ın, Yıldız'ı konaktan göndermemeye karar vermesi, Melek'le olan ilişkisini yeniden çıkmaza sokar. Bu durumdan güçlenerek çıkan Yıldız ise amaçları doğrultusunda Akif'e bir ittifak teklifinde bulunur. Serhat, Aşır'dan eline sıkılan kurşunun intikamını almıştır ancak Ziyan Ağa'nın bu olaya sessiz kalmaya niyeti yoktur.

Ortalık yeniden karışmak üzeredir. Sevde, Ziyan Ağa'nın tehditlerinden kendini korunmak için Meryem'e geçmişin karanlık sırlarını açar; bu durum, Meryem'in asıl hedefini Melek'e çevirmesine neden olur. Öte yandan Hilmi ve Nergis'i kaçıranların derdi yalnızca Hilmi'nin kumar borcu değildir; perde arkasında daha büyük bir hesap vardır.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Halef: Köklerin Çağrısı" her hafta Perşembe akşamları ekranlarınıza konuk oluyor. Tarihin derinliklerinden gelen hikayesiyle, heyecan dolu anları kaçırmamak için Perşembe günlerini ajandanıza şimdiden not edin!