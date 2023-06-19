Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan Haldun Üstünel hakkında sevenlerini korkutan haberler yer alıyordu. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur tarafından ziyaret edilen Haldun Üstünel'in kilo kaybettiği görüldü. Peki, Haldun Üstünel hasta mı? Haldun Üstünel kimdir, hastalığı nedir? Haldun Üstünel hastalığı ne? Haldun Üstünel sağlık durumu son dakika! İşte detaylar…

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden iş insanı Haldun Üstünel, geçtiğimiz yıl yolda yürürken rahatsızlanmıştı. 56 yaşındaki iş insanının sevenleri ise sık sık araştırıyor. Haldun Üstünel hasta mı? Haldun Üstünel kimdir, hastalığı nedir? Haldun Üstünel hastalığı ne? Haldun Üstünel sağlık durumu son dakika! İşte detaylar…

HALDUN ÜSTÜNEL HASTA MI?

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Haldun Üstünel'i Erden Timur ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneye götüren Timur, Galatasaray eski başkan yardımcısı Haldun Üstünel ile fotoğraf paylaştı. Haldun Üstünel'in hasta olduğunu belirten Erden Timur, televizyon ekranından geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Galatasaray yönetiminde görev aldığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Haldun Üstünel'in son hali ortaya çıktı. Erden Timur ve Haldun Üstünel şampiyonluk kupası ile poz verdi.

HALDUN ÜSTÜNEL HASTALIĞI NEDİR?

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Haldun Üstünel geçmiş dönemde sağlık sorunları nedeniyle yolda baygınlık geçirmişti. Yolda yürürken rahatsızlanan Haldun Üstünel'in yardımına kızı ve yakınları yetişmişti. Haldun Üstünel'in 2022 yılı Nisan ayında başına gelen olaydan sonra sağlık durumunun kötü olduğu ve tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

HALDUN ÜSTÜNEL KİMDİR?

1967 İstanbul doğumlu olan Haldun Üstünel, ortaokulu Saint Benoit Lisesi'nde, liseyi Suadiye Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise ABD San Francisco Dominican College Üniversitesi'nde uluslararası iş idaresi bölümünde tamamladı. Üstünel, 1992 yılından bu yana İstanbul Tela Sanayi Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Üstünel, evli ve iki çocuk babası.

Haldun Üstünel, bir dönem Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmıştır.