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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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