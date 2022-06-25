Pınar Gültekin'in katili Metin Cihan Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası için gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda "Yakarken amacı cesedi yok etmek, eziyet değil" ifadeleri yer alırken, karara Avukat Rezan Epözdemir tepki gösterdi. Peki, Haksız tahrik nedir? Hangi şartlarda haksız tahrik indirimi olur? İşte konunun uzmanında konuya dair detaylar...

HAKSIZ TAHRİK NEDİR?

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir.Haksız tahrik etkisi altında suç işleyen kişinin kusur yeteneğinde bir azalma söz konusudur. Kusur yeteneğinde azalma meydana gelen fail, haksız tahrik altında suç işlediğinden ceza indiriminden yararlanır.

HAKSIZ TAHRİK

Madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Haberler.com - Gündem