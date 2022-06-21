Haksız tahrik indirimi nedir? Haksız tahrik nedir? Haksız tahrik ne demek? Haksız tahrikin şartları! | TCK 29 - Haberler

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Haksız tahrik indirimi nedir? Haksız tahrik nedir? Haksız tahrik ne demek? Haksız tahrikin şartları! | TCK 29

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Haksız tahrik indirimi nedir? Haksız tahrik nedir? Haksız tahrik ne demek? Haksız tahrikin şartları! | TCK 29

Müebbetle yargılanan Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı. Bu gelişmenin ardından Haksız tahrik nedir? Haksız tahrik indirimi nedir? Haksız tahrikin şartları! Türkiye gündeminde merak edildi.

Haksız tahrik nedir? Müebbetle yargılanan Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı. Bu gelişmenin ardından Haksız tahrik nedir? Haksız tahrik indirimi nedir? Haksız tahrikin şartları! Türkiye gündeminde merak edildi. İşte detaylar...

HAKSIZ TAHRİK NEDİR?

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir.

Haksız tahrik etkisi altında suç işleyen kişinin kusur yeteneğinde bir azalma söz konusudur. Kusur yeteneğinde azalma meydana gelen fail, haksız tahrik altında suç işlediğinden ceza indiriminden yararlanır.

Haksız tahrik

Madde 29 - (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

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