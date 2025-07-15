Uzun süredir kamuoyunun merak ettiği "HAKMAR FETÖ bağlantısı" iddiaları, Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu sonrası daha fazla dikkat çekti. HAKMAR FETÖ bağlantısı iddiaları, yapılan operasyonun ardından ciddi bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, HAKMAR kimin? Hakmar FETÖ'nün mü?

HAKMAR'A NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ'nün güncel finans yapısına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde düzenlenen bu eş zamanlı operasyonda, HAKMAR FETÖ bağlantısı kapsamında önemli isimler gözaltına alındı.

Operasyonda, Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan ve İstanbul merkezli faaliyet gösteren market zinciri HAKMAR ile Tatbak'ın sahibi Z.D. hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. Z.D.'nin, FETÖ'nün finans yapılanmasında aktif rol oynadığı öne sürüldü. Bu kapsamda HAKMAR FETÖ bağlantısı soruşturmasının önemli bir ayağını oluşturdu.

Ayrıca operasyon kapsamında, örgütün finansal dağıtım ağında görev aldığı tespit edilen eski polis memuru C.G. ile birlikte toplam 26 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerin, örgüte doğrudan ya da dolaylı yoldan finansal destek sağladığı iddia ediliyor.

HAKMAR FETÖ'NÜN MÜ?

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta ise örgütle bağlantılı kişilerin kurye gibi çalışarak maddi yardımları ulaştırması oldu. HAKMAR FETÖ bağlantısı dosyasında yer alan belgeler, örgütün hâlâ farklı ticari yapılar üzerinden finansal faaliyetlerde bulunduğunu ortaya koyuyor.

Yetkililer, bu operasyonun sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. HAKMAR FETÖ bağlantısı ile ilgili soruşturmaların ilerleyen günlerde daha da derinleştirileceği ve yeni isimlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.