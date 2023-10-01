Hakkari Valisi Kaval Şelalesi'nde İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bölgede 'Saklı Cennet' olarak anılan Kaval Şelalesi'nde incelemelerde bulundu. Şelaleye ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi ve peyzaj çalışmalarının başlatılması talimatı veren Vali Çelik, doğal güzelliklerin daha fazla insan tarafından keşfedilmesini umut ettiğini belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bölgede 'Saklı Cennet' olarak anılan Kaval Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile birlikte Kato Dağı eteklerindeki Kaval Şelalesi'ni gezen Vali Çelik, burada doğa tutkunları ve ziyaretçiler ile bir araya geldi. Doğa tutkunları ile bir süre sohbet eden Çelik, "İlimizin doğal güzelliklerinin daha fazla insan tarafından keşfedilmesini umut ediyor ve bu güzellikleri görmeye herkesi bekliyoruz" dedi.

Şelaleye ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi ve şelale alanında peyzaj ve köprü yapım çalışmalarının başlatılması noktasında talimat veren Vali Çelik, buradan ayrıldı.

Beraberindeki heyetle Işık köyünde vatandaşların sofrasına konuk olan Vali Çelik, onların sorun ve taleplerini dinledi. Taleplerin yerine getirilmesi noktasında devletin imkanları ölçüsünde destek verileceğini aktaran Vali Çelik, misafirperverliklerinden dolayı Işık köyü sakinlerine teşekkür etti. - HAKKARİ