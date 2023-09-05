Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin turizm potansiyelini vurguladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, turizm potansiyelini artırmak istediklerini belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle yapılan görüşmede, Hakkari'nin doğa güzelliklerinin tanıtımının yapılması ve turizme kazandırılması konuşuldu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, kentin dünyaya açılacak bir turizm kenti olmasını istediğini söyledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Necmettin Yılmaz, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik' i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Hakkari'nin doğa güzellikleri, bu güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması için neler yapılabileceği konularının ele alındığı ziyarete ilişkin açıklama yapan Vali Çelik, "Hakkari'nin kendine hayran bırakan eşsiz güzellikleri olan bir doğası var. Bu güzellikler karşısında hayran olmamak mümkün değil. Bu güzellikleri sadece ülke vatandaşlarımız değil tüm dünya insanlarının görmesi gerek. Doğa güzelliklerimizin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılmasını ve Hakkari'nin bir turizm bölgesi olmasını isterim" dedi.

Melikunnas Özkaya ve Necmettin Yılmaz, yaptıkları ziyaret akabinde Vali Çelik'e cennet ve cehennem vadisinin resmedildiği tabloyu hediye etti.

Vali Çelik, misafirlerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hediye ettikleri tablo için teşekkür etti. - HAKKARİ